Marco Astori Redattore 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 10:02)

Per un riscatto che sembra ormai certo, quello di Manuel Akanji, ce n'è un altro che è sempre più in bilico: Benjamin Pavard rischia seriamente di tornare all'Inter la prossima estate. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che illustra così lo scenario sul futuro del difensore: "Il riscatto di Pavard da parte dell'OM è tutt'altro che scontato, considerando che di recente l'ex Bayern è finito spesso in panchina, infortunato, criticato dai tifosi francesi. E l'addio di De Zerbi apre a qualsiasi scenario. Il Marsiglia ha preso Pavard nell'ultimo giorno dello scorso mercato estivo in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni.

Un'operazione che ha consentito all'Inter di liberarsi di un ingaggio pesantissimo - 5 milioni netti - e virare su Akanji più o meno per le stesse cifre in termini di cartellino e inferiori sul piano dello stipendio. Ma se da una parte il rendimento dello svizzero non ha affatto disatteso le aspettative, dall'altra c'è Pavard che sì, le aspettative non le sta rispettando. "Benji (l'ex) interista" sicuramente non sarebbe stato riscattato se sulla panchina del Marsiglia fosse rimasto De Zerbi, ma l'addio del tecnico bresciano potrebbe riaccendere la speranza nerazzurra che l'operazione possa comunque andare in porto.

La certezza, però, resta una: anche in caso di mancato acquisto a titolo definitivo da parte del Marsiglia, l'Inter rimetterebbe Pavard immediatamente sul mercato. L'ingaggio del francese è troppo pesante, fuori dai parametri di Oaktree, e anche sul piano tattico l'ex Bayern avrebbe difficoltà a trovare spazio nel gruppo di Chivu, nonostante avesse giocato titolare nell'esordio in campionato dei nerazzurri contro il Torino. Le strade dell'Inter e di Pavard potranno pure tornare ad incrociarsi in un prossimo futuro, ma si tratterebbe di un'eventualità che durerebbe ben poco".