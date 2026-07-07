"La settimana di Marotta e Ausilio si annuncia ricca di impegni. L’obiettivo più impellente è quello di sbaragliare definitivamente la concorrenza per l’esterno israeliano: sono questi i giorni decisivi per chiudere l’affare e dimenticare il “due di picche” - così l’aveva definito Ausilio - incassato da Palestra dopo settimane di trattative", spiega il quotidiano.