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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, per Marotta e Ausilio settimana ricca di impegni: quello più impellente…
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Inter, per Marotta e Ausilio settimana ricca di impegni: quello più impellente…
L'aggiornamento sull'agenda dei dirigenti nerazzurri per i giorni che si preannunciano pieni di appuntamenti di mercato
Diverse cose devono ancora fare i dirigenti dell'Inter sul mercato. L'arrivo ormai imminente di Provedel è soltanto il primo tra quelli previsti per rendere la rosa a disposizione di Chivu ancora più competitiva. A tal proposito, si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina:
"La settimana di Marotta e Ausilio si annuncia ricca di impegni. L’obiettivo più impellente è quello di sbaragliare definitivamente la concorrenza per l’esterno israeliano: sono questi i giorni decisivi per chiudere l’affare e dimenticare il “due di picche” - così l’aveva definito Ausilio - incassato da Palestra dopo settimane di trattative", spiega il quotidiano.
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