Il club belga si è ritrovato ad avere come unico interlocutore l’Inter ed, evidentemente, sta facendo di tutto per tenere alta l’asticella

Marco Astori Redattore 7 luglio 2026 (modifica il 7 luglio 2026 | 08:32)

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Nella mattinata di ieri è emersa una voce di mercato che sembrava poter scombinare un'altra questione: il Como avrebbe provato l'inserimento su Anan Khalaili per provare a soffiarlo all'Inter. Ecco il racconto di quelle ore secondo il Corriere dello Sport: "Ancora il Como? Anche per Khalaili? Quando dal Belgio è rimbalzata l’indiscrezione di un imminente offerta del club lariano per l’esterno israeliano, l’idea è stata che le due società avessero deciso di sfidarsi apertamente sul mercato e senza esclusione di colpi.

Al di là di quanto accaduto con Nico Paz, che ha voluto rimanere a tutti i costi sul lago, non concedendo margini ai nerazzurri, dopo Chalobah, sondato prima dal Como, per poi essere “agganciato” da viale Liberazione, ecco appunto Khalaili, divenuto improvvisamente obiettivo dei lariani, proprio quando sembrava ad un passo dall’Inter. In realtà, è bastato poco che quell’indiscrezione di sgonfiasse: dal Como, infatti, non sono arrivate conferme.

E allora, forse, non si fa peccato ad immaginare che l’Union Saint-Gilloise abbia “cavalcato”, magari, una semplice telefonata, nemmeno così recente, per ottenere qualche euro in più. Peraltro, in anticipo su Marotta e Ausilio, la prima squadra a muoversi era stato il Napoli. Che, dopo una prima proposta respinta, aveva frenato e poi rinunciato, dovendo innanzitutto sfoltire la rosa. Il club belga, che aveva già pregustato l’asta, con la prospettiva di un bottino ancora più ricco, si è così ritrovato ad avere come unico interlocutore l’Inter ed, evidentemente, sta facendo di tutto per tenere alta l’asticella".