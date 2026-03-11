Un addio praticamente certo e tre temi caldissimi: può esserci una vera e propria rivoluzione a centrocampo nell'Inter in estate

Alessandro Cosattini Redattore 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 22:02)

Un addio praticamente certo e tre temi caldissimi: può esserci una vera e propria rivoluzione a centrocampo nell'Inter in estate. Il giocatore che secondo calciomercato.com saluterà sicuramente è Henrikh Mkhitaryan, in scadenza di contratto a giugno. Occhio invece agli altri tre, come evidenziato nell'approfondimento da Pasquale Guarro (qui tutto verso il prossimo mercato):

"Molto ruota attorno al futuro di Hakan Calhanoglu, il quale non ha mai nascosto il desiderio di andare a chiudere la carriera in Turchia. Da capire se il Galatasaray si presenterà con una proposta soddisfacente, visto che l’estate scorsa, in presenza di un biennale tra l’Inter e Calhanoglu, era arrivata una proposta che aveva innervosito Ausilio per quanto bassa e provocatoria. La prossima estate ci sarà un solo anno di contratto tra l’Inter e Calhanoglu, facile immaginare cosa potrà accadere. Accanto a chi si schiererà il centrocampista? In questi mesi, tra l’altro, era previsto che partissero dialoghi per il rinnovo ma al momento il tema non è stato affrontato con l’entourage del calciatore.

Rimanendo alla mediana, c’è il tema che riguarda Diouf: il centrocampista arrivato per 25 milioni dal Lens non è mai stato utilizzato nel suo ruolo da Chivu, evidente segnale di scarsa fiducia nei suoi confronti da parte del tecnico rumeno, che da inizio stagione lo impiega quasi esclusivamente da esterno destro, salvo qualche rarissima e insignificante eccezione. La storia così non può andare avanti, in questo modo Diouf rimarrebbe un investimento parcheggiato a bordo strada. Occupa suolo pubblico e intralcia il passaggio, va rimosso. A meno che si inizi a dargli fiducia, ma ad oggi non sembrano esserci i presupposti.

Poi c’è Davide Frattesi, altro calciatore che da almeno un paio di sessioni, cerca altrove la propria felicità. Finora nessuno si è mai presentato con una proposta di acquisto, il massimo che i nerazzurri hanno ottenuto è stata un’offerta di prestito con diritto di riscatto, pista caduta quando i nerazzurri hanno capito che non sarebbero riusciti a mettere le mani su Curtis Jones", si legge.