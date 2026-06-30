Il club nerazzurro va alla ricerca sul mercato di due innesti nel reparto arretrato dopo l'addio di De Vrij e Acerbi

Alessandro De Felice Redattore 30 giugno - 22:27

Piero Ausilio è stato chiaro: l’Inter prenderà due difensori. Con gli addii di Acerbi e De Vrij, oltre al jolly Darmian, i nerazzurri sono alla ricerca di due innesti nel reparto arretrato.

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La Gazzetta dello Sport conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi: l’Inter sfida il Como per Trevoh Chalobah, difensore classe 1999.

“Il difensore del Chelsea è fortemente nel mirino non solo del Como - che ha spedito ai Blues un'offerta da 25 milioni per il momento respinta -, ma pure dell'Inter”.

“Arriveranno due difensori e un esterno destro” ha dichiarato il direttore sportivo nerazzurro in occasione dell’evento d’apertura del calciomercato a Rimini.

Il difensore del Chelsea è nella short-list del club di viale della Liberazione.

“L’inglese quella lista l'ha proprio scalata, sorpassando pure la candidatura di Oumar Solet che sembrava ad un passo dall'Inter” aggiunge la Rosea.

Il mirino dell'Inter si è spostato su Chalobah per una serie di questioni, sia tecniche sia finanziarie:

“L'inglese non costa meno del difensore dell'Udinese, considerando che il Chelsea ha da poco rifiutato i 25 milioni del Como, ma pure la dirigenza bianconera non si discosta da una richiesta di 30. E allora Chalobah viene considerato un profilo con più esperienza e meno rischi”.

Ma non solo:

“Solet a Udine era arrivato dopo un lungo infortunio e che pure sul piano tattico il francese viene considerato un po' troppo spregiudicato. Una caratteristica apprezzata, il coraggio nell'interpretare il ruolo, ma pericoloso quando diventa eccessivo”.

La pista Solet si è raffreddata, dunque, con Chalobah che ha scavalcato nelle preferenze il difensore francese.