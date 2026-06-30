FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, sfida al Como per un difensore inglese: “Sorpasso su Solet per 2 motivi”

calciomercato

Inter, sfida al Como per un difensore inglese: “Sorpasso su Solet per 2 motivi”

Inter Marotta Ausilio
Il club nerazzurro va alla ricerca sul mercato di due innesti nel reparto arretrato dopo l'addio di De Vrij e Acerbi
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Piero Ausilio è stato chiaro: l’Inter prenderà due difensori. Con gli addii di Acerbi e De Vrij, oltre al jolly Darmian, i nerazzurri sono alla ricerca di due innesti nel reparto arretrato.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

La Gazzetta dello Sport conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi: l’Inter sfida il Como per Trevoh Chalobah, difensore classe 1999.

Inter, sfida al Como per un difensore inglese: “Sorpasso su Solet per 2 motivi”- immagine 2
Getty Images

“Il difensore del Chelsea è fortemente nel mirino non solo del Como - che ha spedito ai Blues un'offerta da 25 milioni per il momento respinta -, ma pure dell'Inter”.

Arriveranno due difensori e un esterno destro” ha dichiarato il direttore sportivo nerazzurro in occasione dell’evento d’apertura del calciomercato a Rimini.

Il difensore del Chelsea è nella short-list del club di viale della Liberazione.

“L’inglese quella lista l'ha proprio scalata, sorpassando pure la candidatura di Oumar Solet che sembrava ad un passo dall'Inter” aggiunge la Rosea.

Inter, sfida al Como per un difensore inglese: “Sorpasso su Solet per 2 motivi”- immagine 3
Getty

Il mirino dell'Inter si è spostato su Chalobah per una serie di questioni, sia tecniche sia finanziarie:

“L'inglese non costa meno del difensore dell'Udinese, considerando che il Chelsea ha da poco rifiutato i 25 milioni del Como, ma pure la dirigenza bianconera non si discosta da una richiesta di 30. E allora Chalobah viene considerato un profilo con più esperienza e meno rischi”.

Ma non solo:

“Solet a Udine era arrivato dopo un lungo infortunio e che pure sul piano tattico il francese viene considerato un po' troppo spregiudicato. Una caratteristica apprezzata, il coraggio nell'interpretare il ruolo, ma pericoloso quando diventa eccessivo”.

La pista Solet si è raffreddata, dunque, con Chalobah che ha scavalcato nelle preferenze il difensore francese.

Leggi anche
Romano: “Bastoni tra i nomi fatti da Mourinho per il Real. Ma non può partire niente...
UFFICIALE – De Vrij è un nuovo calciatore del Panathinaikos: il comunicato

© RIPRODUZIONE RISERVATA