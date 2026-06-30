Il difensore olandese lascia l'Inter a parametro zero e si trasferisce in Grecia: per il centrale classe '92 contratto annuale

Fabio Alampi Redattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 20:55)

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La notizia era nota da tempo, ora è diventata ufficiale: Stefan de Vrij è un nuovo giocatore del Panathinaikos. Il difensore olandese lascia l'Inter a parametro zero e si trasferisce in Grecia, firmando un contratto annuale valido fino al 30 giugno 2027.

Questo il comunicato del club greco:

Il Panathinaikos FC annuncia l'ingaggio di Stefan de Vrij. Il difensore olandese di 34 anni ha firmato un contratto annuale e arriva al Trifylli per rinforzare la difesa, portando con sé esperienza, personalità e prestazioni di altissimo livello.

Stefan de Vrij è nato il 5 febbraio 1992 a Oudekerk aan den IJssel, nei Paesi Bassi. Ha iniziato a giocare a calcio nella squadra della sua città natale, il VV Spirit, e all'età di dieci anni è entrato a far parte dell'accademia del Feyenoord. Dopo aver percorso tutte le tappe del settore giovanile, ha firmato il suo primo contratto da professionista nel luglio 2009 e ha debuttato in prima squadra il 24 settembre dello stesso anno, a soli 17 anni. Ha giocato per cinque stagioni al Feyenoord, disputando un totale di 154 partite e indossando per un periodo la fascia di capitano.

Nell'estate del 2014 si è trasferito in Italia, alla Lazio. È rimasto a Roma per quattro anni, ricoprendo un ruolo chiave e collezionando 118 presenze con la maglia biancoceleste. Nel luglio 2018 è passato all'Inter. Con i nerazzurri si è affermato ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo, vincendo titoli e totalizzando numerose presenze in Serie A, Coppa Italia e Champions League. Dopo otto stagioni complete al Giuseppe Meazza con 296 presenze in tutte le competizioni, ha lasciato il club dopo aver contribuito in modo determinante alla conquista di tre scudetti (2021, 2024, 2026), tre Coppe Italia (2022, 2023, 2026) e tre Supercoppe italiane (2021, 2022, 2023). Il suo contributo nelle competizioni europee è stato estremamente positivo, con 55 presenze con la maglia dell'Inter e tre finali europee: due in Champions League (2023, 2025) e una in Europa League (2020).

De Vrij è un nazionale olandese dall'agosto 2012, con cui ha collezionato 79 presenze. Ha partecipato ai Mondiali del 2014 in Brasile, dove l'Olanda si è classificata terza. Ha giocato tutte le partite del torneo ed è stato incluso nella formazione ideale. Ha preso parte anche agli Europei del 2020, ai Mondiali del 2022 e agli Europei del 2024, dove ha dato un contributo decisivo al raggiungimento delle semifinali da parte dell'Olanda. Nei quarti di finale contro la Turchia, ha segnato il gol del pareggio ed è stato nominato miglior giocatore della partita.

Arriva al Panathinaikos con un palmares di 647 presenze tra club e nazionale, durante le quali ha segnato 33 gol. Diamo il benvenuto a Stefan nella famiglia del Panathinaikos.