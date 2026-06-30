Il giornalista ha spiegato la situazione Bastoni-Real Madrid dopo le voci sul possibile trasferimento del difensore alla corte di Mourinho

Alessandro De Felice Redattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 21:42)

Fabrizio Romano ha chiarito la situazione sulle ultime voci in merito ad un possibile trasferimento di Alessandro Bastoni al Real Madrid.

Il quotidano spagnolo AS ha lanciato la notizia di un interesse concreto dei Blancos di Florentino Perez per il difensore dei nerazzurri e della Nazionale.

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Romano ha spiegato nel dettaglio come stanno le cose nell'ultimo video pubblicato sul suo canale Youtube:

"Oggi si sono svegliati in Spagna con AS, uno dei giornali più autorevoli sul Real Madrid, che parla molto di Alessandro Bastoni in chiave Real. Posso dirvi che in questo momento all'Inter non è arrivato nulla dal punto di vista di offerte, contatti, proposte, agenti che dicono “Stiamo lavorando con il Real Madrid”.

L'Inter in questo momento non è corrente di alcun tipo di operazione Bastoni-Real. Poi da qui a contattare l'Inter chiaramente c'è ancora tempo. Quello che risulta è che Bastoni è uno dei nomi che è stato menzionato internamente nelle riunioni al Real con Mourinho, con la dirigenza, ma non è l’unico. Ci sono almeno due-tre difensori che il Real Madrid sta tenendo in considerazione e soprattutto dal punto di vista degli incastri il Real prima di prendere un altro difensore deve vendere. Non solo per una questione economica, ma di spazio. Mourinho sa di avere una squadra troppo lunga in questo momento.

E allora il Real deve vendere. Gli hanno detto per giorni Enzo Fernandez al Real Madrid a un passo e in arrivo e lo stesso vale per Bastoni. Sono tutte operazioni che prima ancora di poter partire, se mai partiranno - perché ad oggi l'Inter non ha ricevuto nulla - dipendono dalle uscite.

Chi può andar via in difesa del Real Madrid? Il nome è quello di Raul Asensio, giocatore de’ La Fabrica, la cantera del Real Madrid, e quindi potrebbe portare tutta plusvalenza, ma oggi su Asensio ancora non ci sono offerte. Quindi chiaramente sono tutti incastri. Oggi Bastoni- Real Madrid non è un discorso avanzato in piedi, quindi vediamo cosa succederà. Se arriverà questa offerta lo racconteremo, ma ad oggi non è questo lo scenario a quanto ci risulta".