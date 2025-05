Ieri Fabrizio Romano ha parlato dell’interesse dell’Inter per Rasmus Hojlund , in uscita dal Manchester United. Oggi Tuttosport ha confermato i rumors e parlato di un duello di mercato con la Juventus per il centravanti.

“I bianconeri andranno a perfezionare un colpo di primo livello in attacco. Non sono giorni facili per Rasmus Hojlund: la finale di Europa League persa a Bilbao contro il Tottenham non sarà facilmente digeribile per il Manchester United e i suoi tifosi. Al di là di ciò, le pretendenti per il centravanti danese sono in aumento e alla corsa si unisce anche l’Inter: si rinnova dunque la sfida di mercato tra i nerazzurri e la Juventus per un altro obiettivo, peraltro seguito con attenzione pure da Napoli.