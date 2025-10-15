L'Inter va forte su Marc Guehi. Secondo ultime indiscrezioni provenienti da Sky Sport Svizzera, infatti, negli ultimi giorni i nerazzurri, sempre molto attenti alle possibili occasioni a parametro zero, avrebbero avviato alcuni contatti con l'entourage del difensore del Crystal Palace, in scadenza di contratto con le Eagles a giugno 2026.
calciomercato
Sky CH – L’Inter vuole il colpo Guehi a zero! Contatti intensi con gli agenti, lo scenario
In estate, il centrale inglese classe 2000 è stato a un passo dal Liverpool, che però non era riuscito a trovare un accordo con il Palace. I Reds avevano poi virato su Leoni (altro nome accostato con forza all'Inter) ma, dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato dall'ex Parma, saranno presto costretti al tornare sul mercato dei difensori. Ecco perché l'Inter, se vorrà mettere davvero le mani su Guehi, che da gennaio sarà libero di accordarsi con altri club, dovrà superare la concorrenza del club inglese.
Secondo Sky, negli ultimi giorni i nerazzurri avrebbero intensificato i contatti con gli agenti del giocatore per entrare nel vivo di una trattativa che potrebbe portarlo a Milano a parametro zero la prossima estate. Dal canto suo, Guehi, scrive Sky, sembra attirato dalla destinazione italiana, anche se fin qui ha sempre dato priorità alla Premier League.
(Fonte: Sky-sport.ch)
© RIPRODUZIONE RISERVATA