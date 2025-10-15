In estate, il centrale inglese classe 2000 è stato a un passo dal Liverpool, che però non era riuscito a trovare un accordo con il Palace. I Reds avevano poi virato su Leoni (altro nome accostato con forza all'Inter) ma, dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato dall'ex Parma, saranno presto costretti al tornare sul mercato dei difensori. Ecco perché l'Inter, se vorrà mettere davvero le mani su Guehi, che da gennaio sarà libero di accordarsi con altri club, dovrà superare la concorrenza del club inglese.