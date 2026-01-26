Il futuro di Mario Gila potrebbe essere a Milano. Non all'Inter, come si poteva supporre qualche settimane fa, ma al Milan: secondo quanto scrive AS, il difensore centrale della Lazio (in scadenza di contratto nel giugno del 2027) sarebbe a un passo dai rossoneri.
Inter, sfuma la pista Gila: la spunta il Milan, i costi dell’operazione
Il difensore della Lazio, a lungo seguito dei nerazzurri, sarebbe vicinissimo al trasferimento in rossonero
L'operazione potrebbe chiudersi sulla base di 20 milioni di euro, con il club biancoceleste che verserebbe il 50% del ricavato al Real Madrid, società di origine del classe 2000 spagnolo.
