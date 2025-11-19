"Prima in campionato, a punteggio pieno in Champions, eppure perfettibile. L’Inter ragiona su un acquisto per il mercato di gennaio, forte del denaro risparmiato in estate: fallite le trattative per Lookman e Koné, due pezzi da 50 milioni, è arrivato solo il giovane e misterioso Diouf per meno della metà. Ecco perché la proprietà concede a Marotta e Ausilio la possibilità di incastrare nella rosa un calciatore funzionale. Certo, molto dipende anche dalle uscite perché non è pensabile aggiungere e basta", rivela La Gazzetta dello Sport.