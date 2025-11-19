FC Inter 1908
Inter, sì di Oaktree a un investimento a gennaio. Ecco il nome che può mettere tutti d’accordo

L’Inter ragiona su un acquisto per il mercato di gennaio, forte del denaro risparmiato in estate: fallite le trattative per Lookman e Koné
L'Inter è concentrata sulle prossime partite, domenica la delicata gara contro il Milan. La società, intanto, ragiona su come puntellare la rosa di Chivu nel mercato di gennaio.

"Prima in campionato, a punteggio pieno in Champions, eppure perfettibile. L’Inter ragiona su un acquisto per il mercato di gennaio, forte del denaro risparmiato in estate: fallite le trattative per Lookman e Koné, due pezzi da 50 milioni, è arrivato solo il giovane e misterioso Diouf per meno della metà. Ecco perché la proprietà concede a Marotta e Ausilio la possibilità di incastrare nella rosa un calciatore funzionale. Certo, molto dipende anche dalle uscite perché non è pensabile aggiungere e basta", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Ma siccome lo stesso Diouf e Frattesi sono in bilico, ecco stagliarsi all’orizzonte la sagoma di un nuovo centrocampista: difficile un ritorno su Koné, che la Roma non libererà a metà stagione. E’ più ragionevole uno sforzo per strappare Frendrup al Genoa, sempre che la concorrenza (Napoli soprattutto) non presenti un’offerta migliore. A Chivu servirebbe anche un vice Dumfries, dal momento che Luis Henrique non sembra ancora pronto a sostituirlo. Gli investimenti sul difensore centrale e sul portiere, visti i contratti in scadenza di Sommer, Acerbi e De Vrij, dovrebbero invece essere rimandati a giugno: l’ecuadoriano Ordonez, classe 2004 del Bruges, è il preferito per la difesa; in porta piace Caprile del Cagliari, ma non si esclude un obiettivo di livello internazionale", aggiunge il quotidiano.

