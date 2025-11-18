“Vorrei parlare di Hakan Calhanoglu, tanto per chiarire visto che arrivano voci dalla Turchia ogni giorno. Una partenza di Calha a gennaio è vista come impossibile, è intoccabile, sono voci che vanno archiviate in pochi secondi. Per l’estate invece, da qui all’estate passa il suo futuro all’Inter. In estate ha scelto la via più saggia nonostante quanto accaduto al Mondiale per Club. Una trattativa con un club turco c’è stata, ma non ha portato le cifre che ci si aspettava. Lui si è concentrato sul campo per questa stagione, una partenza a gennaio è esclusa.