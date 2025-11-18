Fabrizio Romano fa chiarezza sul futuro di Hakan Calhanoglu, tra il prossimo gennaio e l'estate. Queste le parole del giornalista sul suo canale YouTube sul regista turco:
calciomercato
Romano: “Calhanoglu-Inter, ecco cosa succederà in 2-3 mesi. Chiariamo subito che…”
“Vorrei parlare di Hakan Calhanoglu, tanto per chiarire visto che arrivano voci dalla Turchia ogni giorno. Una partenza di Calha a gennaio è vista come impossibile, è intoccabile, sono voci che vanno archiviate in pochi secondi. Per l’estate invece, da qui all’estate passa il suo futuro all’Inter. In estate ha scelto la via più saggia nonostante quanto accaduto al Mondiale per Club. Una trattativa con un club turco c’è stata, ma non ha portato le cifre che ci si aspettava. Lui si è concentrato sul campo per questa stagione, una partenza a gennaio è esclusa.
Nei prossimi due o tre mesi si andrà al tavolo, l’Inter e Calha per capire se ci si vorrà separare in estate o se si parlerà di rinnovo. E qui si lega l’aspetto economico, lo stipendio di Calha che era un giocatore importante per Inzaghi e lo è anche per Chivu. Mi aspetto dei contatti nei prossimi mesi tra Inter e Calha per chiarirsi sulle prospettive future”.
