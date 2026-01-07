A Skysport Matteo Barzaghi, inviato del canale satellitare a seguito dell'Inter , ha parlato del mercato nerazzurro e dell'affare Cancelo che alla fine è sfumato. "Da quello che ho capito qui - ha sottolineato il giornalista che si trova a Parma per la sfida della squadra di Chivu contro la formazione di Cuesta - l'Inter non ha un'esigenza di prendere un esterno desto a prescindere".

"Cancelo era un'opportunità e l'Inter avrebbe aggiunto un giocatore di valore, ma il club non vuole prendere per forza un esterno destro perché Luis Henrique sta crescendo, con Darmian che sta rientrando e Dumfries che tornerà i dirigenti si sentono sicuri. Un conto è l'occasione di inserire un giocatore forte e un conto è la necessità assoluta di andare su un esterno destro e questa l'Inter al momento non ce l'ha o almeno dice di non averla", ha aggiunto il giornalista sul mercato nerazzurro.