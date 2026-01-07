Si è chiusa la vicenda Joao Cancelo: il calciatore ha deciso di approdare al Barcellona che fa la stessa operazione che avrebbe fatto anche l'Inter. Lo stipendio del calciatore resta in pratica in carico all'Al-Hilal: il calciatore aveva una leggera preferenza per il club blaugrana e ha deciso tutto il calciatore. Il club arabo, che aveva un accordo con i nerazzurri, non è intervenuto: per la società araba contava che non ci fosse più in squadra il portoghese che ha scelto di tornare al club catalano.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Cancelo era occasione da sfruttare. Ora Inter farà qualcosa se…
calciomercato
Sky – Cancelo era occasione da sfruttare. Ora Inter farà qualcosa se…
Il canale satellitare ha parlato del calciatore che ha deciso di definire un accordo con il Barcellona che era fin dall'inizio la sua meta preferita. I dirigenti nerazzurri colmeranno il vuoto momentaneo a destra?
«Se a destra sarà comunque fatto qualcosa? Questa era l'occasione, la classica occasione di mercato da sfruttare perché Dumfries non c'è e rientra tra 40 giorni ma in quella fascia l'Inter non ha ulteriori ricambi. Se dovesse nascere una nuova opportunità l'Inter sarebbe pronta a coglierla, ma se il mercato dovesse finire oggi l'Inter non prenderebbe nessuno. Ma siccome il mercato è aperto le opportunità nascono o le vai a cercare. Se il club nerazzurro dovesse prendere qualcosa prenderebbe in quel ruolo», ha spiegato a Skysport Luca Marchetti.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA