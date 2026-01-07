FC Inter 1908
Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così della possibilità Dodo per l'Inter a destra
Marco Astori
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così della possibilità Dodo per l'Inter a destra: "Da quanto mi risulta, la Fiorentina si aspetta che l'Inter possa presentarsi.

Delle chiamate per Dodo le ha già fatte, ma da quando è arrivato Paratici, è cambiata la voglia del club per quanto riguarda determinati giocatori di liberarli a gennaio. Mentre prima si poteva pensare ad un'operazione semplice in prestito, oggi Dodo è un discorso complicato".

