Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così della possibilità Dodo per l'Inter a destra: "Da quanto mi risulta, la Fiorentina si aspetta che l'Inter possa presentarsi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter ha già fatto chiamate per Dodo! Posso dirvi che da quando è arrivato Paratici…”
calciomercato
Romano: “Inter ha già fatto chiamate per Dodo! Posso dirvi che da quando è arrivato Paratici…”
Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così della possibilità Dodo per l'Inter a destra
Delle chiamate per Dodo le ha già fatte, ma da quando è arrivato Paratici, è cambiata la voglia del club per quanto riguarda determinati giocatori di liberarli a gennaio. Mentre prima si poteva pensare ad un'operazione semplice in prestito, oggi Dodo è un discorso complicato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA