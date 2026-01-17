Inter, novità su Asllani? Può lasciare il Torino a breve: ecco dove può andare

Mancano due settimane alla fine del mercato di gennaio e, in casa Torino e di conseguenza Inter, c'è da fare i conti con la situazione legata ad Asllani . Il centrocampista albanese, infatti, non rientra più nei piani dei granata come confermato da Gianluca Petrachi nelle ultime conferenze.

Ecco cosa scrive La Stampa: "Nel gioco di incastri c’è una rosa con la valigia in mano che deve fare spazio al nuovo corso. Che preme. In mediana le idee sono molto chiare e confluiscono su Prati, 2003 del Cagliari sempre più vicino ad abbracciare il Torino, con Anjorin pronto a fare il percorso inverso: mancano pochi dettagli.

L’inglese non sarà l’unico pezzo del progetto originario ad essere smontato: Asllani è vicino al Genoa e Biraghi al Verona, mentre per Israel e Nkounkou si cercano acquirenti"