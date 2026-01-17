Mancano due settimane alla fine del mercato di gennaio e, in casa Torino e di conseguenza Inter, c'è da fare i conti con la situazione legata ad Asllani. Il centrocampista albanese, infatti, non rientra più nei piani dei granata come confermato da Gianluca Petrachi nelle ultime conferenze.
Inter, novità su Asllani? Può lasciare il Torino a breve: ecco dove può andare
Asllani può lasciare il Torino ma rimanere in Italia: La Stampa aggiorna sulla possibile destinazione futura dell'ex Empoli
Asllani è in prestito con diritto di riscatto fino a giugno 2026 ma c'è la concreta possibilità che l'accordo venga sciolto per far trovare all'ex Empoli una nuova sistemazione.
Ecco cosa scrive La Stampa: "Nel gioco di incastri c’è una rosa con la valigia in mano che deve fare spazio al nuovo corso. Che preme. In mediana le idee sono molto chiare e confluiscono su Prati, 2003 del Cagliari sempre più vicino ad abbracciare il Torino, con Anjorin pronto a fare il percorso inverso: mancano pochi dettagli.
L’inglese non sarà l’unico pezzo del progetto originario ad essere smontato: Asllani è vicino al Genoa e Biraghi al Verona, mentre per Israel e Nkounkou si cercano acquirenti"
