L'aggiornamento anche sul difensore dell'Udinese che tanto piace in casa nerazzurra: la dirigenza vuole accontentare Chivu

Daniele Vitiello Redattore/inviato 11 giugno 2026 (modifica il 11 giugno 2026 | 09:32)

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I vertici di ieri nella sede dell'Inter sono serviti per chiarire l'intenzione di andare avanti sia con Bastoni che con Bisseck. Ma non per questo il mercato in entrata in difesa è già chiuso. Spiega infatti la Gazzetta dello Sport:

"Un colpo in difesa serve lo stesso, perché Acerbi ha già salutato la compagnia E l’Inter ha individuato in Oumar Solet dell’Udinese il profilo giusto per riempire il vuoto. I primi dialoghi tra i club non hanno prodotto la stesura di un accordo. Ma nell’aria si avverte la sensibilità reciproca di comprendere lo stato dell’arte: Solet si è già espresso, anche pubblicamente, sul gradimento per Milano e per la vetrina della Champions.

E a Udine non sono abituati a trattenere controvoglia i calciatori, soprattutto se sono forieri di succulente plussvalenze: Solet è costato zero meno di due anni fa e verrà rivenduto per una cifra vicina ai 25 milioni, attraverso la formula assai probabile del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Prima però dovrà rinnovare il contratto, perché l’attuale scadenza 2027 impedisce questo alleggerimento contabile. Per Chivu, Solet sarà un perfetto jolly difensivo essendo capace di occupare le tre posizioni incluse nel pacchetto di protezione".