L'aggiornamento di mercato sui tre nomi più chiacchierati in queste ore in orbita nerazzurra

Daniele Vitiello Redattore/inviato 3 giugno 2026 (modifica il 3 giugno 2026 | 19:41)

Sono diversi i nomi che ruotano intorno all'Inter in questi primi giorni di giugno. Luca Marchetti, attraverso lo studio di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione. Questo l'aggiornamento proposto:

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"Mancini in orbita nerazzurra? L'Inter è alla finestra. Il contratto scade nel 2027 e finora non ci sono stati approcci per il rinnovo, nonostante sia un giocatore importante e che proprio Mancini abbia dato un contributo enorme per la qualificazione in Champions dei giallorossi.

La posizione è quella di non cedere Mancini da parte della Roma, ma il club ha comunque bisogno di raggiungere attraverso le cessioni una plusvalenza importante per evitare sanzioni dalla Uefa. Vedremo se la Roma deciderà di rinnovare il contratto al giocatore, ma soprattutto aspettiamo di capire chi sarà il direttore sportivo del club con cui eventualmente parlare. Mancini non è l'unica alternativa: c'è anche Solet, con cui c'è accordo. La cifra dovrebbe essere intorno ai 20 milioni di euro. La trattativa con l'Udinese non è ancora iniziata.

Concorrenza estera per Palestra? C'è perché è un giocatore della nazionale e ha fatto vedere il suo valore. Si sta accreditando come uno dei giocatori più interessanti, soprattutto del suo ruolo. Ci sono le inglesi, ma c'è anche la volontà del ragazzo che ha ambizione, ma magari può sentirsi pronto ora per quello che potrebbe essere uno step intermedio. Se dovesse arrivare però un'offerta importante del Manchester City, l'Atalanta non potrebbe non tenerne conto. Questo sicuramente farebbe lievitare il prezzo.