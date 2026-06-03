"Per me l'operazione Palestra non è la stessa storia di Lookman e cerco di spiegare le motivazioni", ammette Alfredo Pedullà

Matteo Pifferi Redattore 3 giugno - 19:31

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha riportato aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra:

"Per me l'operazione Palestra non è la stessa storia di Lookman e cerco di spiegare le motivazioni. Per Lookman c'è stato un tira e molla sulla cifra, l'Atalanta non aveva gradito gli atteggiamenti del calciatore con l'Inter che poi non si era più schiodata da una certa cifra e siamo andati avanti col rimbalzo di linea senza arrivare al dunque. Palestra è una situazione più standardizzata: ho letto tanti vostri commenti, non siete d'accordo sulla valutazione che fa l'Atalanta, rispetto i vostri commenti ma sulle valutazioni non ci troveremo mai d'accordo ed è normale che sia così.

Fa parte del dibattito costante, leale e civile ma il discorso è molto semplice: Palestra ha aperto completamente all'Inter e ha messo l'Inter al primo posto della lista, secondo me, con grande sincerità, partire da 40-42-44 è una cosa che non ti porta da nessuna parte nel momento in cui tu hai memorizzato la richiesta dell'Atalanta che voi potete ritenere esagerata ma è il ragionamento di qualsiasi club al mondo che vuole fare un prezzo per un suo giocatore.

È una partita da tenere assolutamente aperta, con lo sfondo della Premier, vi ho parlato del Manchester City ma dipende molto dalla cifra che metterà sul tavolo l'Inter che ha individuato in Palestra l'erede di Dumfries che andrà al Real Madrid per 20 mln o qualcosa in più, dipende dalle eventuali dilazioni e modalità di pagamento. L'Atalanta parte da 5, vi siete un po' scandalizzati ma ora lo stanno ripetendo un po' tutti e vi dirò di più: per l'Atalanta 51-52 non vanno bene, per l'Atalanta sono 56-57, poi i bonus possono essere semplici o meno semplici. Se l'Atalanta cambierà idea sarò qui a raccontarvelo, l'Inter sa quanto costa Palestra, è un grandissimo talento, se ne parlerà tutti i giorni ma non sarà un tormentone alla Lookman, non ci sarà un tira e molla. Sono quei soldi, se li metti porti a casa un grande talento"