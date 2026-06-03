La trattativa per portare Marco Palestra all'Inter procede.
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Sportitalia: “L’agente di Palestra è a Milano e ha incontrato…un giocatore dell’Inter!”
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Tutte le parti in casa stanno facendo il proprio dovere, incluso il procuratore del ragazzo, destinato ad avere un ruolo importante nei dialoghi. E' notizia di oggi la sua presenza a Milano. Per quale motivo? Lo spiega Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, attraverso il suo profilo X:
"É confermata la presenza di Alessandro Lucci a Milano in giornata. L’agente ha incontrato Matteo Cocchi dell’Inter, di cui diventerà il procuratore", ha scritto il giornalista. Aggiornamento non banale, considerando che il giovane talento 2007 dell'Inter potrebbe entrare nella trattativa come parziale contropartita per abbassare le pretese economiche dell'Atalanta.
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