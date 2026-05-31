Entro il 30 giugno la Roma dovrà vendere per fare cassa e rispettare il settlement agreement

Gianni Pampinella Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 09:46)

Entro il 30 giugno la Roma dovrà vendere per fare cassa e rispettare il settlement agreement firmato nel 2022 con la Uefa. Il maggiore indiziato per fare cassa è quello di Manu Koné. Il centrocampista francese è nel mirino dell'Inter che già un anno fa provò a portarlo a Milano ma i Friedkin bloccarono tutto.

"Manu Koné è il nome che tiene insieme due esigenze opposte della Roma: la squadra da costruire a Gasperini la prossima stagione e il bilancio da sistemare entro il 30 giugno. Sul piano tecnico il francese è uno di quelli che l'allenatore terrebbe volentieri: ha forza, passo, strappo, capacità di reggere il centrocampo in entrambe le fasi. Sul piano economico, però, è anche uno dei pochi giocatori in rosa che possono garantire un assegno (e una plusvalenza) pesante in tempi rapidi", sottolinea Repubblica.

"La valutazione si muove intorno ai 50 milioni e l'Inter lo segue da tempo come possibile rinforzo per il centrocampo. Diverse chiacchierate tra i club ci sono state nelle ultime settimane, ma per adesso nessuna vera offerta ufficiale è pervenuta negli uffici di Trigoria. Ma potrebbe non essere Koné il sacrificato finale. La Roma non vuole svendere, tanto meno a una concorrente diretta italiana, e Gasperini ha tutto l'interesse a non perdere uno dei centrocampisti più completi della rosa. Accanto a Koné, però, c'è un altro nome da tenere sotto osservazione, ed è quello di Mati Soulé".

"L'argentino non è stato messo ufficialmente sul mercato, ma la Roma non lo considera intoccabile in assoluto. Ma la Roma ha bisogno di almeno una grande cessione — o meglio plusvalenza. E sul tavolo (vacante) del direttore sportivo c'è una lista ben precisa. Ndicka, Soulé, Pisilli sì, al prezzo giusto. Koné nì, a meno di offerte da 50 milioni in su".

(Repubblica)