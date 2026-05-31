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Mercato, per chiudere questo colpo in entrata l’Inter aspetta il 10 giugno: ecco perché
Continua la pianificazione del mercato in casa Inter, con un obiettivo in difesa che si fa sempre più concreto: si tratta di Oumar Solet dell'Udinese. Ma c'è ancora da attendere per l'eventuale affondo del club nerazzurro.
Spiega il Quotidiano Sportivo: "In retroguardia, l’Inter aspetta una data: il 10 giugno dovrebbe arrivare il pronunciamento ultimo riguardo alla richiesta di archiviazione, da parte della Procura di Udine, per le accuse di violenza sessuale mosse a Solet.
Se davvero quel capitolo si chiuderà come il giocatore spera, allora sarà facile pensare a un affondo dell’Inter in tempi brevi. L’accordo col giocatore c’è già (un quinquennale da 2,5 milioni netti annui), quello con l’Udinese è apparecchiato attorno ai 25 milioni, a titolo definitivo ma forse con l’escamotage di un prestito con obbligo di riscatto.
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