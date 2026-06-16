Settimane di sondaggi e di valutazioni in casa Inter. La dirigenza nerazzurra sta cercando i tasselli giusto per rinforzare una squadra capace di vincere scudetto e Coppa Italia, ma bisognosa comunque di un potenziamente e di un ringiovanimento per poter competere anche in Europa. Tra i profili presi in esame ce n'è uno suggerito da Il Tempo, un calciatore che si è imposto come uno dei migliori della Ligue 1: parliamo di Mason Greenwood, attaccante del Marsiglia, da tempo accostato alla Roma e ad altri importanti squadre internazionali, reduce da due stagioni da ben 48 gol in 81 presenze con il club francese.

Così scrive il quotidiano romano: "La società francese ha la necessità di vendere entro il 30 giugno per sistemare i conti e Greenwood, essendo l'uomo con più mercato, è ben consapevole di rappresentare il principale indiziato. [...] Nelle scorse settimane sia la Juventus - nello specifico Comolli - che l'Inter hanno effettuato sondaggi, senza approfondire più di tanto la situazione. [...] La richiesta del Marsiglia per liberare Greenwood resta comunque elevata - almeno 50 milioni - e da luglio non accetterà offerte inferiori alla clausola del valore di 60 milioni".