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L’Inter lavora a 2 uscite oltre a Frattesi: “Due nomi da cedere per un ottimo incasso”
Com'è ovvio, le cessioni saranno importanti in casa Inter per finanziare i colpi in entrata che, come nel caso di Palestra, si preannunciano piuttosto dispendiosi. Ecco perché i nerazzurri sono pronti a lasciar partire alcuni nomi chiaramente in esubero. Oltre a Frattesi, si parla anche di Asllani e Pavard, come scrive Tuttosport:
"Pressoché scontata quella di Kristjan Asllani, rientrante di troppo come il francese Benjamin Pavard, due giocatori dai quali l’Inter conta di portare a casa un discreto gruzzoletto".
"Altri soldi dovrebbero arrivare da Davide Frattesi: oltre al gradimento della Juventus, è attesa l’offensiva del Nottingham Forest e non è mai da sottovalutare l’asse con la Roma. Soldi, in ogni caso, utili anche per l’ultimo affondo per Marco Palestra, il grande obiettivo dell’estate nerazzurra".
(Fonte: Tuttosport)
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