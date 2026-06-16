Com'è ovvio, le cessioni saranno importanti in casa Inter per finanziare i colpi in entrata che, come nel caso di Palestra, si preannunciano piuttosto dispendiosi. Ecco perché i nerazzurri sono pronti a lasciar partire alcuni nomi chiaramente in esubero. Oltre a Frattesi, si parla anche di Asllani e Pavard, come scrive Tuttosport: