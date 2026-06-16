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L’Inter lavora a 2 uscite oltre a Frattesi: “Due nomi da cedere per un ottimo incasso”

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Com'è ovvio, le cessioni saranno importanti in casa Inter per finanziare i colpi in entrata che si preannunciano piuttosto dispendiosi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Com'è ovvio, le cessioni saranno importanti in casa Inter per finanziare i colpi in entrata che, come nel caso di Palestra, si preannunciano piuttosto dispendiosi. Ecco perché i nerazzurri sono pronti a lasciar partire alcuni nomi chiaramente in esubero. Oltre a Frattesi, si parla anche di Asllani e Pavard, come scrive Tuttosport:

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"Pressoché scontata quella di Kristjan Asllani, rientrante di troppo come il francese Benjamin Pavard, due giocatori dai quali l’Inter conta di portare a casa un discreto gruzzoletto".

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"Altri soldi dovrebbero arrivare da Davide Frattesi: oltre al gradimento della Juventus, è attesa l’offensiva del Nottingham Forest e non è mai da sottovalutare l’asse con la Roma. Soldi, in ogni caso, utili anche per l’ultimo affondo per Marco Palestra, il grande obiettivo dell’estate nerazzurra".

(Fonte: Tuttosport)

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