L'Inter ha deciso di fare sul serio per Yanis Massolin: la dirigenza nerazzurra ha intensificato i contatti con il Modena e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe raggiunto un accordo per il talentuoso centrocampista francese, battendo la concorrenza di altri club di Serie A.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Gazzetta di Modena – Inter, sorpasso per Massolin: si può chiudere, ecco le cifre
calciomercato
Gazzetta di Modena – Inter, sorpasso per Massolin: si può chiudere, ecco le cifre
I nerazzurri hanno accelerato per il talentuoso centrocampista francese: battuta la concorrenza di Fiorentina e Udinese
Così scrive La Gazzetta di Modena: "Inter (che ora può chiudere) e Fiorentina sono più avanti di tutti per Yanis Massolin. Il motivo è "semplice": sono pronte a lasciare il francese a Modena almeno fino a giugno. Elemento, questo, senza dubbio molto gradito alla società gialloblù. Di contro c'è il netto cambio di strategia dell'Udinese che vorrebbe Massolin da subito e che per questo sta uscendo dal discorso. Le cifre sono quelle già raccontate nei giorni scorsi: il Modena potrebbe chiudere l'operazione con l'Inter per una cifra vicina ai cinque milioni più eventuali bonus".
© RIPRODUZIONE RISERVATA