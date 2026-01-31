FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Gazzetta di Modena – Inter, sorpasso per Massolin: si può chiudere, ecco le cifre

calciomercato

Gazzetta di Modena – Inter, sorpasso per Massolin: si può chiudere, ecco le cifre

Gazzetta di Modena – Inter, sorpasso per Massolin: si può chiudere, ecco le cifre - immagine 1
I nerazzurri hanno accelerato per il talentuoso centrocampista francese: battuta la concorrenza di Fiorentina e Udinese
Fabio Alampi Redattore 

L'Inter ha deciso di fare sul serio per Yanis Massolin: la dirigenza nerazzurra ha intensificato i contatti con il Modena e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe raggiunto un accordo per il talentuoso centrocampista francese, battendo la concorrenza di altri club di Serie A.

Gazzetta di Modena – Inter, sorpasso per Massolin: si può chiudere, ecco le cifre- immagine 2
Getty Images

Così scrive La Gazzetta di Modena: "Inter (che ora può chiudere) e Fiorentina sono più avanti di tutti per Yanis Massolin. Il motivo è "semplice": sono pronte a lasciare il francese a Modena almeno fino a giugno. Elemento, questo, senza dubbio molto gradito alla società gialloblù. Di contro c'è il netto cambio di strategia dell'Udinese che vorrebbe Massolin da subito e che per questo sta uscendo dal discorso. Le cifre sono quelle già raccontate nei giorni scorsi: il Modena potrebbe chiudere l'operazione con l'Inter per una cifra vicina ai cinque milioni più eventuali bonus".

Leggi anche
Biasin: “Frattesi-Nottingham e Jones-Inter? Tutto dipende da…”
Di Marzio – Inter, ci sono ancora spiragli per Perisic: dettagli e formula possibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA