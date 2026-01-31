L'Inter ha deciso di fare sul serio per Yanis Massolin : la dirigenza nerazzurra ha intensificato i contatti con il Modena e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe raggiunto un accordo per il talentuoso centrocampista francese, battendo la concorrenza di altri club di Serie A.

Così scrive La Gazzetta di Modena: "Inter (che ora può chiudere) e Fiorentina sono più avanti di tutti per Yanis Massolin. Il motivo è "semplice": sono pronte a lasciare il francese a Modena almeno fino a giugno. Elemento, questo, senza dubbio molto gradito alla società gialloblù. Di contro c'è il netto cambio di strategia dell'Udinese che vorrebbe Massolin da subito e che per questo sta uscendo dal discorso. Le cifre sono quelle già raccontate nei giorni scorsi: il Modena potrebbe chiudere l'operazione con l'Inter per una cifra vicina ai cinque milioni più eventuali bonus".