FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio – Inter, ci sono ancora spiragli per Perisic: dettagli e formula possibile

calciomercato

Di Marzio – Inter, ci sono ancora spiragli per Perisic: dettagli e formula possibile

Di Marzio – Inter, ci sono ancora spiragli per Perisic: dettagli e formula possibile - immagine 1
Gianluca Di Marzio racconta le ultimissime su Perisic: l'affare non è ancora tramontato del tutto, ecco perché
Matteo Pifferi Redattore 

Nelle ultime ore sembrava essere arrivato il no definitivo del PSV all'Inter per Ivan Perisic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, non è ancora detta l'ultima parola.

Di Marzio – Inter, ci sono ancora spiragli per Perisic: dettagli e formula possibile- immagine 2
Getty Images

Secondo quanto appreso da Gianluca Di Marzio, infatti, c'è ancora qualche spiraglio per un ritorno dell'esterno croato all'Inter.

Di Marzio – Inter, ci sono ancora spiragli per Perisic: dettagli e formula possibile- immagine 3
Getty Images

"C’è ancora qualche spiraglio, ma solo in prestito oneroso. Da capire se il Psv aprirà a queste condizioni nelle ultime ore di mercato", racconta Di Marzio su Twitter. Da vedere appunto cosa succederà nelle prossime ore con l'Inter sempre alla ricerca di un'occasione sulle fasce.

Leggi anche
Romano: “Ecco perché è sfumato Diaby-Inter. E sull’obbligo di riscatto io so che…”
Romano: “Jones vuole andare all’Inter ma 2 ostacoli. Perisic 200% testa al nerazzurro ma…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA