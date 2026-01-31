Nelle ultime ore sembrava essere arrivato il no definitivo del PSV all'Inter per Ivan Perisic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, non è ancora detta l'ultima parola.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio – Inter, ci sono ancora spiragli per Perisic: dettagli e formula possibile
calciomercato
Di Marzio – Inter, ci sono ancora spiragli per Perisic: dettagli e formula possibile
Gianluca Di Marzio racconta le ultimissime su Perisic: l'affare non è ancora tramontato del tutto, ecco perché
Secondo quanto appreso da Gianluca Di Marzio, infatti, c'è ancora qualche spiraglio per un ritorno dell'esterno croato all'Inter.
"C’è ancora qualche spiraglio, ma solo in prestito oneroso. Da capire se il Psv aprirà a queste condizioni nelle ultime ore di mercato", racconta Di Marzio su Twitter. Da vedere appunto cosa succederà nelle prossime ore con l'Inter sempre alla ricerca di un'occasione sulle fasce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA