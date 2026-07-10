Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter, con una novità importante

Marco Astori Redattore 10 luglio - 15:57

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter e del futuro di Benjamin Pavarddopo le sue parole di oggi: "C'è una novità: la novità importante riguarda Pavard. Fino a qualche mese fa era totalmente fuori dal progetto e non c'era neanche la volontà di riaprirgli i cancelli di Appiano.

Credo che qualcosina nelle ultime ore sia cambiato: non c'è apertura totale, ma quel punto fermo non è più così fermo. Bisognerà fare qualche riunione con l'allenatore e con lo zoccolo duro dello spogliatoio che non ha preso bene i suoi comportamenti.

C'è questa piccola riapertura, non è detto che sia destinata ad aumentare: però va registrato un piccolo spiraglio. L'Inter prenderà comunque un difensore, poi nel corso del mercato qualche riflessione la farà. Se dovesse arrivare un'offerta sui 15 milioni verrà spedito, ma se così non fosse la sua posizione potrebbe cambiare".