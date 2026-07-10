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calciomercato
Ecco le due nuove priorità del mercato Inter. E se dovesse andar via Frattesi…
Anan Khalaili sarà l'erede di Denzel Dumfries. Inter e Union SG hanno trovato l'accordo nella giornata di ieri per l'esterno israeliano per una cifra vicina ai 25 mln di euro più bonus.
"Dopo aver perso Marco Palestra a causa del blitz del Chelsea, stavolta l'Inter ha affondato il colpo e portato a casa l'esterno destro israeliano: all'Union Saint-Gilloise andranno 25 milioni più bonus. Adesso i nerazzurri si concentreranno sulla difesa, dove servono due innesti; poi più avanti si penserà anche a un centrocampista, nel caso in cui dovesse uscire Davide Frattesi (26).
Tra i difensori seguiti dall'Inter c'è Trevoh Chalobah (27), che però è anche sulla lista del Como: per prenderlo dal Chelsea servono circa 35 milioni", conferma l'edizione odierna di Libero.
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