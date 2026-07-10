Nel momento di maggiore pressione c’è stato un po’ di caos e Anan ha creato qualche problema, nel senso che è rimasto fermo sulla sua posizione: ha detto che era inutile presentare altre offerte, perché avrebbe giocato solo nell’Inter. L’Inter lo ha voluto e ha creduto in lui con grande forza. L’allenatore gli ha parlato al telefono e gli ha detto: ‘Stai tranquillo, tu giocherai solo qui’”.