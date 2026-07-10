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Inter, svelate le parole di Chivu al telefono a Khalaili: “Stai tranquillo perché tu…”

Inter, svelate le parole di Chivu al telefono a Khalaili: “Stai tranquillo perché tu…” - immagine 1
Il papà di Anan Khalaili, Madji, ha raccontato così il passaggio all'Inter e la telefonata di Cristian Chivu all'esterno
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Radio Haifa, il papà di Anan Khalaili, Madji, ha raccontato così il passaggio all'Inter e la telefonata di Cristian Chivu all'esterno: “C’erano tante squadre che lo volevano, ed è stato anche questo a complicare l’operazione.

Inter, svelate le parole di Chivu al telefono a Khalaili: “Stai tranquillo perché tu…”- immagine 2

Ogni volta entrava in scena un nuovo club e questo faceva salire il prezzo. L’Ipswich voleva pagare 30 milioni di euro, più dell’Inter.

Khalaili

Nel momento di maggiore pressione c’è stato un po’ di caos e Anan ha creato qualche problema, nel senso che è rimasto fermo sulla sua posizione: ha detto che era inutile presentare altre offerte, perché avrebbe giocato solo nell’Inter. L’Inter lo ha voluto e ha creduto in lui con grande forza. L’allenatore gli ha parlato al telefono e gli ha detto: ‘Stai tranquillo, tu giocherai solo qui’”.

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