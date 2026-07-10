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Pedullà: “Chalobah? La posizione dell’Inter. E non è vero che il Como…”
Non è un mistero che, dopo l'arrivo di Khalaili, la priorità dell'Inter sul mercato diventa il difensore centrale. Come dichiarato anche da Ausilio, ne arriveranno due - da rimpiazzare sia Acerbi sia De Vrij, entrambi andati via a parametro zero - ma uno potrebbe arrivare anche in tempi rapidi.
Il nome più caldo in tal senso è Trevoh Chalobah, difensore classe 1999 di proprietà del Chelsea e vecchio pallino di Ausilio da diversi anni. Alfredo Pedullà, intervenuto su Twitter, ha dato un breve aggiornamento su Chalobah, smentendo una notizia sul Como:
"Chalobah, il Como fin qui mai ha fatto un'offerta o un rilancio, malgrado voci opposte da 35 o 40 milioni. Come anticipato, l'Inter è l'unico club in Serie A davvero dentro, in attesa di un confronto con il Chelsea".
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