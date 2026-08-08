GUARRO e PACE Ep6: I paletti di Oaktree e le 3 mosse che l'Inter non voleva fare

Continua la ricerca da parte dell'Inter per quanto riguarda il laterale destro. Dopo i mancati arrivi di Palestra e Khalaili, la strategia del club nerazzurro è cambiata, così come nel corso delle settimane sono cambiati gli obiettivi. Il nome nuovo adesso arriva dalla Spagna e più precisamente dalla Catalogna.

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Come sottolinea SportMediaset, in questo senso arrivano notizie potenzialmente interessanti per i nerazzurri. "Secondo quanto riporta Matteo Moretto, il Barcellona sarebbe aperto ad ascoltare offerte per Hector Fort, laterale destro classe 2006. Il profilo dello spagnolo piace ai vertici di Viale della Liberazione tanto che quando i blaugrana provarono a sedurre Ale Bastoni il nome dell'esterno canterano continuava a rimbalzare come possibile contropartita per abbassare la parte cash dell'operazione".

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"Quello di Hector Fort sarebbe un profilo che troverebbe sicuramente anche l'approvazione di Oaktree: giovane, ingaggio contenuto e potenzialmente rivendibile. Inoltre il ragazzo ha caratteristiche fisiche e tecniche che piacciono ai vertici nerazzurri, pista da seguire".

(Sport Mediaset)