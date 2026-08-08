Getty Images

Tra qualche minuto Inter e Juve scenderanno in campo per affrontarsi in quella che sarà l'ultima sfida della tournée nerazzurra. Rispetto al derby contro il Milan, Cristian Chivu opta qualche cambio di formazione. In porta c'è Ivan Provedel, mentre in difesa ci saranno Pavard, Bastoni e l'esordio di Bovio.

Getty

A centrocampo il ritorno dal 1' di Hakan Calhanoglu affiancato da Barella e Mkhitaryan. Sulle fasce spazio a Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra, mentre in attacco c'è Bonny in coppia con Pio Esposito.

INTER: Provedel; Pavard, Bovio, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny

PANCHINA: Josep Martínez, Raffaele Di Gennaro, Aleksandar Stanković, Piotr Zieliński, Davide Frattesi, Andy Diouf, Carlos Augusto, Yann Bisseck, Mattia Mosconi, Jamal Iddrissou, Matteo Lavelli, Mattia Marello, Yvan Maye, Luka Topalović, Matteo Farronato

JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Douglas Luiz, Zhegrova, McKennie, Yildiz, David

PANCHINA: Mattia Perin, Carlo Pinsoglio, Sebastiano Nava, Zeki Mehmet Çelik, Francisco Conceição, Teun Koopmeiners, Randal Kolo Muani, Jérémie Boga, Arkadiusz Milik, Kerim Alajbegović, Fabio Miretti, Daniele Rugani, Arthur Melo, Juan David Cabal, Augusto Seedorf Owusu, Javier Gil Puche, Justin Oke Obavwoduo, Adin Ličina, Arman Durmisi.