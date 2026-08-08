Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Romero e Nico Gonzalez, entrambi accostati all'Inter ma anche su Frattesi, in uscita dai nerazzurri:

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"La Juve è alla finestra relativamente alla vicenda Romero-Nico Gonzalez. Perché è alla finestra? Romero con la Juve non c'entra nulla, in difesa ha come obiettivo Lucumì, ma i lavori in corso dell'Atletico Madrid su altri ruoli come per esempio Romero, lavori che procedono molto bene ma lui deve prendere una decisione, c'è anche l'Arsenal a piè pari nella corsa ma tra Arsenal e Tottenham i rapporti sono freddi e sullo sfondo c'è il Barcellona che ha ceduto Araujo, sta pensando a Rodri.

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Nico è un possibile incasso per la Juve, anche se dovrà abbassare le richieste di 28 mln, se non fosse l'Atletico Madrid a tornare sotto, perché Molina e Ruggeri sono uscita, Nico andrà messo su altre traiettorie e una può essere l'Inter, non lo possiamo escludere. Anche la Juve osserva. Frattesi? Dda 4-5 sessioni di mercato deve andare via e invece starà ancora lì. Ci sarà un motivo, altrimenti domani mattina fa le valigie e se ne va"