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MAROTTA-AUSILIO

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VIDEO / Gli esuberi dell'Inter: chi li vuole, quanto costano e cosa può succedere

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha detto la sua sul mercato dell'Inter sulle strategia del fondo Oaktree:

Di una cosa bisogna dare atto alla premiata coppia Marotta&Ausilio. Sono dei draghi sul mercato.

Perché l’anno scorso di questi tempi, e nelle settimane dopo ancora di più, erano nell’occhio del ciclone per l’immobilismo sul mercato, o meglio per la mobilità a scoppio ritardato, avendo perso in sequenza prima Lookman e poi Manu Koné (ma c’erano stati Bonny e Sucic). Non sarebbe andata particolarmente meglio fino alla fine, tranne la giocata alla pari Pavard out e Akanji in, e a gennaio sarebbe stato 0-0 incolore.

Eppure sono stati capaci di costruire e puntellare una squadra da scudetto, anzi da double, accompagnando Chivu e proteggendo investimenti e asset. Non si può chiedere nulla di più, e l’arrivo di Lookman o Koné non avrebbero cambiato di una virgola il bislacco Sedicesimo contro il Bodo.

E’ anche vero però che gli anni passano, e pur con l’inserimento progressivo di elementi giovani (Pio, Bonny, Diouf, Sucic, Sasha Stankovic) l’Inter rimane quella con la rosa più vecchia, e se si vuole continuare a essere ambiziosi bisogna dare ricambi di qualità al gruppo storico, che non si può pensare continui sempre a tirare la carretta nella stessa maniera – vedere l’anno scorso le lunghe pause di rendimento o di infortunio di Barella, Calhanoglu e Bastoni.

Si aggiunga inoltre che uno come Dumfries è una perdita eccezionale, e se non ne trovi uno uguale allora devi trovare misure alternative. Per non parlare dell’altro difensore necessario dopo l’uscita di tre svincolati.

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