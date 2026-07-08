"Da viale Liberazione trapela massima fiducia e, soprattutto, non si avvertono agitazione o particolare fretta. La convinzione è che Khalaili, alla fine, sarà nerazzurro. Certo l’auspicio è di riuscire ad andare a dama entro il weekend, in modo che l’esterno israeliano possa essere a disposizione di Chivu per il raduno di lunedì prossimo o, al più tardi, per la partenza per il ritiro in Germania di giovedì 16.

Sarebbe importante perché qualità e doti dell’israeliano sono fuori discussione, ma resta un giocatore che compirà appena 22 anni il prossimo 3 settembre e la cui esperienza, ad un certo livello, è limitata alle due stagioni in Belgio, seppure con una “spruzzata” di Champions e di Europa League. Significa che avrà bisogno di “imparare” il calcio italiano, specificamente per quanto riguarda la fase difensiva".