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CdS – Inter spera di chiudere Khalaili entro il weekend: la convinzione a Milano…

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L'esterno israeliano continua ad attendere il rilancio decisivo da parte dell'Inter per chiudere la questione
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Quale sarà l'epilogo della trattativa per Anan Khalaili? L'Inter continua a lavorare sul ragazzo senza farsi prendere dalla frenesia. Qui l'aggiornamento proposto dal Corriere dello Sport di oggi:

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"Da viale Liberazione trapela massima fiducia e, soprattutto, non si avvertono agitazione o particolare fretta. La convinzione è che Khalaili, alla fine, sarà nerazzurro. Certo l’auspicio è di riuscire ad andare a dama entro il weekend, in modo che l’esterno israeliano possa essere a disposizione di Chivu per il raduno di lunedì prossimo o, al più tardi, per la partenza per il ritiro in Germania di giovedì 16.

Sarebbe importante perché qualità e doti dell’israeliano sono fuori discussione, ma resta un giocatore che compirà appena 22 anni il prossimo 3 settembre e la cui esperienza, ad un certo livello, è limitata alle due stagioni in Belgio, seppure con una “spruzzata” di Champions e di Europa League. Significa che avrà bisogno di “imparare” il calcio italiano, specificamente per quanto riguarda la fase difensiva".

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