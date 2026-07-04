Inter, Spinaccè giocherà in Serie B: scelta la nuova squadra, i dettagli

L'attaccante classe 2006, che ha un contratto con i nerazzurri fino al 2029, è pronto a disputare la serie cadetta

Matteo Spinaccè è pronto a lasciare l’Inter. L’attaccante nato a Pordenone nel 2006 si misurerà col campionato di Serie B dopo i 6 gol e i 2 assist con la maglia dell’Inter Under 23 di Stefano Vecchi nella passata stagione, nel Girone A del campionato di Serie C.

Secondo quanto riferisce TMW, Spinaccè si trasferirà al Mantova, formazione che si è classificata al nono posto nell’ultimo campionato cadetto e che sarà guidata da Francesco Modesto.