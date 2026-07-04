Matteo Spinaccè è pronto a lasciare l’Inter. L’attaccante nato a Pordenone nel 2006 si misurerà col campionato di Serie B dopo i 6 gol e i 2 assist con la maglia dell’Inter Under 23 di Stefano Vecchi nella passata stagione, nel Girone A del campionato di Serie C.
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Inter, Spinaccè giocherà in Serie B: scelta la nuova squadra, i dettagli
L'attaccante classe 2006, che ha un contratto con i nerazzurri fino al 2029, è pronto a disputare la serie cadetta
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Secondo quanto riferisce TMW, Spinaccè si trasferirà al Mantova, formazione che si è classificata al nono posto nell’ultimo campionato cadetto e che sarà guidata da Francesco Modesto.
Nella passata stagione, Spinaccè ha debuttato anche con la prima squadra di Cristian Chivu, in occasione del 5-1 maturato a San Siro nel dicembre 2025 contro il Venezia, nella sfida di Coppa Italia.
L’attaccante classe 2006, che ha un contratto fino al 2029 con l’Inter, dovrebbe trasferirsi con la formula del prestito per accumulare maggiore minutaggio ed esperienza nel campionato di Serie B.
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