I dirigenti sono pronti ormai a chiudere due colpi in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu

Marco Astori Redattore 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 18:02)

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"Dopo quanto accaduto con Marco Palestra, in via della Liberazione ci vanno coi piedi di piombo. Nulla è fatto se non è davvero fatto, ma all’Inter i giorni delle riflessioni sembrano terminati". Apre così Il Giorno il suo focus sul mercato nerazzurro: i dirigenti sono pronti ormai a chiudere due colpi in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Si legge: "Gli obiettivi primari sono chiari, ai dirigenti come a Cristian Chivu, per le due caselle che la società vuole riempire in tempi brevi.

Nello specifico, un difensore centrale (ne verrà aggiunto un altro entro fine mercato ma senza fretta e probabilmente con un esborso contenuto) e un esterno destro. Come emerso già nei giorni scorsi, ad avere la preferenza degli uomini mercato nerazzurri sono Trevoh Chalobah in difesa e Anan Khalaili come laterale. La base di partenza del percorso per arrivare a entrambi è stata quella di raggiungere l’accordo coi calciatori. Impresa relativamente semplice con Khalaili, che in Belgio guadagna poco più di 500mila euro l’anno e andrebbe a triplicare l’ingaggio firmando un quinquennale da 1,5 milioni a stagione di base fissa.

Nelle scorse ore è stata presentata all’Union Saint-Gilloise una prima offerta da 20 milioni di euro più bonus, ma i belgio ne vorrebbero una trentina: si continuerà a lavorare. Nerazzurri in pista anche per Chalobah, che il Como sta corteggiando ma per il quale non è bastata l’offerta da 30 milioni complessivi presentata dai lariani al Chelsea. Lo stesso difensore vede di buon occhio la Serie A e in particolar modo l’Inter. I suoi agenti sono arrivati in Italia, il nostro è un campionato a cui Chalobah è stato accostato spesso negli ultimi anni: chissà che non sia la volta buona".