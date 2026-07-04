"Nonostante i campioni d'Italia abbiano già raggiunto un accordo personale con il ventunenne esterno d'attacco, il prezzo richiesto dal club è considerevolmente più alto rispetto alla prima offerta fatta dal club nerazzurro. La società di Bruxelles punta a una cifra record di almeno trenta milioni di euro per il suo giocatore di punta. Oltre all'Inter, anche Napoli e Tottenham, tra gli altri, hanno mostrato un interesse concreto. Ma l'Inter è il primo club ad aver presentato un'offerta ufficiale", scrive Het Laatste Nieuws.

"Asta"

La notizia è stata riportata anche dal sito Voetbal24.be che parla di una prima offerta insufficiente che comunque dimostra come l'Inter sia pronta a battagliare con altri club per il giocatore. "Il club nerazzurro - si legge in Belgio - è al momento il primo club ad aver presentato un'offerta concreta, ma non è certo l'unica in lizza. Anche il Tottenham e il Napoli hanno esplicitamente messo gli occhi sull'esterno dell'Union. Il fatto che i campioni d'Italia stiano spingendo così forte è una mossa strategica per rimanere in vantaggio rispetto alla concorrenza. Per l'Union, si preannunciano comunque una trattativa estremamente vantaggiosa, in cui si trova in una posizione di assoluto privilegio grazie all'ampio interesse internazionale".