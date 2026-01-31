E' saltato il possibile passaggio di Moussa Diaby all'Inter: l'Al Itthiad ha definitivamente comunicato al giocatore e ai suoi agenti il rifiuto alla proposta nerazzurra di prendere il francese.
Come spiega Fabrizio Romano, "Diaby ad oggi non si fa: a me non risulta che l'Inter abbia presentato un obbligo di riscatto per lui, mi risulta un diritto e un eventuale obbligo a determinate condizioni com'è stato per Akanji.
Ma l'Al Itthiad a prescindere dalla formula non trova il sostituto e ha bloccato il giocatore: al momento non si fa".
