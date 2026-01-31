Da Curtis Jones fino a Ivan Perisic: l'Inter è una delle squadre più in movimento in queste ultime ore di mercato. Ecco il punto

Marco Astori Redattore 31 gennaio - 14:20

Da Curtis Jones fino a Ivan Perisic: l'Inter è una delle squadre più in movimento in queste ultime ore di mercato. Ecco il punto da Fabrizio Romano: "Curtis Jones ha detto sì all'Inter ieri: i nerazzurri sanno che per sbloccare l'affare serve il rinnovo col Liverpool perché è in scadenza 2027 e i Reds non lo fa partire in prestito se non lo rinnova.

In più posso aggiungere che internamente il Liverpool non ha dato ancora un sì definitivo a prescindere a Jones, anche perché ci sono tanti infortuni al momento: la questione Jones dipende dal rinnovo e dalle scelte degli inglesi. Lui all'Inter vorrebbe andarci ma al momento il discorso rimane legato a questa questione ed è legato all'addio di Frattesi.

Su Perisic vi dico che non è cambiato nulla: resta il muro alto del Psv. Non è un infortunio serio il suo, la questione è il Psv: se da qui a lunedì dovesse dare un'apertura alla sua partenza, l'Inter continua ad essere in contatto con chi è vicino a Perisic. E lui vi assicuro andrebbe super volentieri all'Inter: ve lo garantisco al 200%. E non ha smesso di pensarci. Ma il muro del Psv rimane molto alto: ma mentre per Diaby è definitivo, qui restano i pensieri ma al momento non si sblocca".