"Sono cinque pilastri dell’Inter negli ultimi anni: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian e appunto Mkhitaryan. Per quel che filtra dal club nerazzurro, anche un po’ a sorpresa visto che non è nemmeno il più giovane del lotto - nessuno, intendiamoci, rientra precisamente nell’identikit del calciatore perfetto stilato da Oaktree -, è l’armeno che continua a correre come un treno che potrebbe restare. Nulla di deciso, ma per i primi quattro, seppur ognuno con la sua situazione, risuona la musichetta da fine ciclo".