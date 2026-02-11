FC Inter 1908
TS – Inter, spunta l’ipotesi di un rinnovo a sorpresa a fine anno

La notizia dal quotidiano torinese: i nerazzurri starebbero pensando a una mossa a sorpresa
Daniele Vitiello
L'Inter del prossimo anno dovrà prendere forma a breve. Le prossime settimane serviranno a individuare i profili da inseguire sul mercato, ma non solo. In casa nerazzurra bisognerà anche analizzare i fascicoli dei giocatori in scadenza, dai quali potrebbe arrivare una sorpresa. Scrive infatti TuttoSport:

"Sono cinque pilastri dell’Inter negli ultimi anni: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian e appunto Mkhitaryan. Per quel che filtra dal club nerazzurro, anche un po’ a sorpresa visto che non è nemmeno il più giovane del lotto - nessuno, intendiamoci, rientra precisamente nell’identikit del calciatore perfetto stilato da Oaktree -, è l’armeno che continua a correre come un treno che potrebbe restare. Nulla di deciso, ma per i primi quattro, seppur ognuno con la sua situazione, risuona la musichetta da fine ciclo".

