Weston McKennie è in scadenza di contratto con la Juventus e l'Inter è una delle squadre accostate al centrocampista americano

Matteo Pifferi Redattore 10 febbraio - 21:21

Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse dell'Inter per Weston McKennie. Il centrocampista americano della Juventus, infatti, è in scadenza di contratto e potrebbe rappresentare una grande occasione in vista dell'estate.

La dirigenza della Juventus, però, sta pensando di proporre il rinnovo di contratto a McKennie, autore di 7 gol e 4 assist nella stagione in corso. Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha smentito però l'interesse dell'Inter:

"Su McKennie quello che posso dire è che le commissioni hanno rappresentato il vero grande problema della scorsa primavera-estate 2025. McKennie e i suoi rappresentanti stavano per firmare, poi Elkann ha bloccato questa firma per un problema di commissioni giudicate troppo alte, più o meno come è successo tra Maignan e il Milan anche se lì il problema era lo stipendio fisso.

Posso raccontarvi che McKennie ha dato la precedenza alla Juventus, questa precedenza dovrà esplicata e materializzarsi con dei fatti. Non so se ci sarà uno sconto con le commissioni, McKennie ha offerte dalla MLS ma dà la precedenza alla Juve e si potrà andare fino in fondo. Per 10-15 giorni non seguiamo altre tracce, finché la Juve lo accontenterà, lui darà la precedenza alla Juventus"