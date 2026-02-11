L'Inter in estate dovrà andare su un portiere visto che Sommer è in scadenza. Vicario è in pole, ma su di lui ci sarebbe anche la Juve

Andrea Della Sala Redattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 08:02)

L'Inter in estate dovrà andare su un portiere visto che Sommer è in scadenza. Vicario è in pole, ma su di lui ci sarebbe anche la Juve. Il portiere è da tempo nel mirino del club nerazzurro che in estate potrebbe affondare il colpo.

"Un’ombra gigantesca aleggia su San Siro e su Inter-Juventus di sabato sera. È quella di Guglielmo Vicario, 196 centimetri d’altezza, portiere del Tottenham e vice di Gigio Donnarumma nell’Italia di Gattuso. Il friulano “giocherà” senza scendere in campo: il suo derby d’Italia non durerà novanta minuti, ma almeno quattro-cinque mesi. I nerazzurri pensano da tempo all’azzurro degli Spurs come erede di Yann Sommer. Ma il portiere friulano storicamente porta bene ai bianconeri – vedi Dino Zoff - e così recentemente alla Continassa hanno ripuntato i radar su Londra. Un numero uno per due, Sommer e Michele Di Gregorio permettendo. Il 37enne svizzero è in scadenza e a giugno saluterà. Mentre il 28enne milanese ex Inter è sotto esame: non a caso la Signora già in autunno si era informata per Mike Maignan a zero, poi nelle scorse settimane blindato dal Milan", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Vicario è più che un’idea per l’Inter. Se le spalle dei nerazzurri sono coperte grazie a quel Josep Martinez con cui la squadra vince tutte le partite che gioca (5 su 5 in questa Serie A), a luglio si riapriranno le porte ad Appiano Gentile... Il 30 giugno scadrà il contratto che lega l’Inter e Sommer, un accordo che non verrà prolungato. Lo svizzero - almeno per il presente - viene ancora considerato un portiere affidabile, ma le tante incertezze stagionali hanno convinto la società che il periodo a Milano dell’ex Bayern può finire. Il numero uno del Tottenham, già a un passo dall’Inter proprio nell’estate 2023 in cui alla fine scelse di trasferirsi da Empoli a Londra, è il primo candidato nei pensieri di Marotta e Ausilio. I motivi sono diversi, a partire dalla conoscenza del campionato italiano. Vicario al Tottenham sta bene, considera la Premier il campionato migliore al mondo, ma per la chiamata di una big tornerebbe molto volentieri in Italia. L’unico dubbio riguarda semmai la valutazione del Tottenham: non meno di 25 milioni. In alternativa resistono le piste Caprile (Cagliari) e Atubolu (Friburgo)".

"L’Inter c’è ed favorita, ma negli ultimi tempi il nome di Vicario è rispuntato anche in “casa Juve”. La porta non è la prima delle priorità di Comolli, che in estate ripartirà dal rafforzamento del centrocampo e dell’attacco, però i bianconeri sono segnalati vigili anche tra i pali. Michele Di Gregorio è apprezzato, ma non è considerato più inamovibile come in passato. Senza contare che Mattia Perin potrebbe voler cambiare aria per giocare con continuità. Tradotto: dovesse presentarsi una opportunità di lusso e a costi non eccessivi, la Juventus non si tirerebbe indietro. Vicario piaceva ai tempi dell’Empoli e stuzzica tuttora, a 29 anni e dopo l’esperienza maturata in Premier e con la Nazionale. Dipenderà anche dal destino di Di Gregorio, a cui non mancano i corteggiatori inglesi", aggiunge Gazzetta.