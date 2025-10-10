FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, era già stanziato super stipendio fino al 2030 per questo colpo

calciomercato

Inter, era già stanziato super stipendio fino al 2030 per questo colpo

Inter, era già stanziato super stipendio fino al 2030 per questo colpo - immagine 1
All'Inter era praticamente già pronto il colpo in attacco, con super stipendio e contratto fino al 2030: il retroscena di mercato
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter Chivu
Getty Images

All'Inter era praticamente già pronto il colpo in attacco. Il club nerazzurro non ha trovato l’accordo con l’Atalanta sulle cifre del cartellino di Ademola Lookman, che alla fine è rimasto a Bergamo ed è stato reintegrato in rosa da Ivan Juric.

Inter, era già stanziato super stipendio fino al 2030 per questo colpo- immagine 3

Come svelato dalla Gazzetta dello Sport a fine mercato, l’entourage di Lookman aveva già definito una bozza di accordo con la dirigenza interista.

Inter Chivu
Getty Images

Per l'attaccante era pronto un contratto fino al 2030, con uno stipendio di 4 milioni di euro a stagione. Ma alla fine la trattativa è sfumata e Lookman ha ripreso a vestire la maglia dell’Atalanta

Leggi anche
Inter, Stankovic Jr brilla al Bruges: scelta fatta sulla recompra, il piano
Retroscena Ederson, l’Inter aveva già in mente lo scambio con l’Atalanta: dietro l’assalto sfumato…

© RIPRODUZIONE RISERVATA