Inter, era già stanziato super stipendio fino al 2030 per questo colpo

All'Inter era praticamente già pronto il colpo in attacco. Il club nerazzurro non ha trovato l’accordo con l’Atalanta sulle cifre del cartellino di Ademola Lookman, che alla fine è rimasto a Bergamo ed è stato reintegrato in rosa da Ivan Juric.
All'Inter era praticamente già pronto il colpo in attacco, con super stipendio e contratto fino al 2030: il retroscena di mercato
Come svelato dalla Gazzetta dello Sport a fine mercato, l’entourage di Lookman aveva già definito una bozza di accordo con la dirigenza interista.
Per l'attaccante era pronto un contratto fino al 2030, con uno stipendio di 4 milioni di euro a stagione. Ma alla fine la trattativa è sfumata e Lookman ha ripreso a vestire la maglia dell’Atalanta
