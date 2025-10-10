Inter, era già stanziato super stipendio fino al 2030 per questo colpo

All'Inter era praticamente già pronto il colpo in attacco, con super stipendio e contratto fino al 2030: il retroscena di mercato

All'Inter era praticamente già pronto il colpo in attacco. Il club nerazzurro non ha trovato l’accordo con l’Atalanta sulle cifre del cartellino di Ademola Lookman, che alla fine è rimasto a Bergamo ed è stato reintegrato in rosa da Ivan Juric.