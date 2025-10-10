Inter su Tonali? Gazzetta svela: “Ecco i piani dei dirigenti a centrocampo”

Sandro Tonali vuole tornare in Italia e il suo nome è stato accostato anche all’Inter. La Gazzetta dello Sport ha fatto così il punto sul suo futuro.
Sandro Tonali vuole tornare in Italia e il suo nome è stato accostato anche all’Inter: ecco il punto della Gazzetta dello Sport
“La stessa Inter ha ormai pianificato altre mosse in mezzo al campo, visto che Barella sta sperimentando con successo le mansioni in regia al posto di Çalhanoğlu e Sučić si sta inserendo brillantemente”, si legge sul sito.
I dirigenti dunque hanno altre idee per il centrocampo, Tonali non è nei piani.
