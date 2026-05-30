L'Inter si riprenderà il giocatore dal Bruges, ma dovrà poi prendere una decisione sul suo futuro, visto che le offerte non mancano

Andrea Della Sala Redattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 10:02)

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Tra i giocatori che potrebbe rinforzare la squadra di Chivu il prossimo anno potrebbe esserci anche Aleksandar Stankovic. L'Inter si riprenderà il giocatore dal Bruges, ma dovrà poi prendere una decisione sul suo futuro.

"Difficile dire se nel luglio dell’anno scorso, Aleksandar Stankovic, lasciando Milano per il Belgio, poteva immaginare un ritorno a casa simile undici mesi dopo. L’ultimo dei tre figli di Dejan è stato da poco riaccolto dal mondo Inter da campione della Jupiler Pro League e da «talento della stagione» del campionato belga. Meglio di così non poteva andare. Ma se il passato è un archivio di certezze felici, al momento il futuro è ancora tutto da scrivere", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Aleks è tornato in Italia, si è (ri)presentato nella sede dell’Inter, ha sostenuto la visita medica di idoneità sportiva al Coni e ha parlato con Cristian Chivu. I due si conoscono molto bene. Il romeno ha giocato col padre e allenato questo figlio di Deki in 71 partite nelle giovanili nerazzurre. Tante ne sono bastate per far sbilanciare Chivu sul giovane figlio d’arte: «Ha un grande futuro». All’Inter? Lo vedremo. Una decisione definitiva ancora non è stata presa ma guai a trattare questa pratica con fretta; in Viale della Liberazione non ne hanno proprio l’intenzione. Anche perché il primo passo della società è riacquistare il giovane Stankovic dal Bruges. La recompra è fissata a 23 milioni, ma tenendo conto che l’anno scorso Aleks venne venduto per una decina di milioni, la spesa effettiva dei nerazzurri sarà intorno ai 13. Il calcolo è semplice, tenere lontane le big europee invece sarà cosa più complicata".

"Stankovic Jr piace per l’età, per la prospettiva che può garantire e per le sue caratteristiche tecniche da centrocampista che può fare sia il regista sia la mezzala. In Premier League e in Bundesliga ha già estimatori pronti a investire. L’Inter lo valuta almeno 40 milioni. E davanti a un’offerta simile sarebbe difficile restare indifferenti e non farsi ingolosire dalla possibilità di fare una plusvalenza rapida. Pensieri, riflessioni. Ma per ora è ancora tutto da decidere. E da capire quale sarà la volontà del giocatore. Il suo sogno, si sa, è l’Inter e la voglia di far urlare San Siro come faceva suo padre", chiude Gazzetta.