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fcinter1908 news interviste Dimarco: “Ale Stankovic un fratellino per me, spero torni all’Inter perché…”
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Dimarco: “Ale Stankovic un fratellino per me, spero torni all’Inter perché…”
"Sono contentissimo per Pio, gli voglio un bene enorme. Ha già dimostrato il suo valore e può fare ancora meglio", dice Dimarco
Nel corso di un'ampia intervista concessa a Sky Sport per celebrare il titolo di MVP del campionato vinto, Federico Dimarco ha parlato anche di Pio Esposito e di Aleksandar Stankovic:
"Ognuno se la deve vivere a modo suo, perché tornare è bello ma per restare all'Inter devi stare sempre a un livello altissimo, e non è facile. Sono contentissimo per Pio, gli voglio un bene enorme. Ha già dimostrato il suo valore e può fare ancora meglio, diventerà un attaccante fortissimo.
E spero che l'anno prossimo torni anche Ale Stankovic: l'ho preso che aveva 17 anni, lo portavo io agli allenamenti come un fratellino. Ha delle potenzialità importanti", le parole di Dimarco.
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