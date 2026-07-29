Domani il difensore inglese atterrerà a Milano per visite e firma. Intanto l'Inter non molla Romero

Gianni Pampinella
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VIDEO / Inter, Stones è il re degli scherzi: Tuchel non credeva ai suoi occhi!

Romero-Inter entro 10 giorni o mai più
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L'Inter ha piazzato il primo colpo in difesa. Il club nerazzurro ha deciso di affondare su un pezzo da novanta che era svincolato, John Stones. Il difensore, uno dei migliori dell'Inghilterra al Mondiale, firmerà un biennale da 4 milioni di euro a stagione.

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L'arrivo di Stones a Milano è previsto per domani per le visite mediche e la firma sul contratto. "I nerazzurri continuano comunque a monitorare il difensore argentino del Tottenham Romero (28), anche se la richiesta degli Spurs è ritenuta ancora troppo alta dall’Inter", sottolinea Libero.

(Libero)

Romero

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