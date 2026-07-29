Domani il difensore inglese atterrerà a Milano per visite e firma. Intanto l'Inter non molla Romero
VIDEO / Inter, Stones è il re degli scherzi: Tuchel non credeva ai suoi occhi!
L'Inter ha piazzato il primo colpo in difesa. Il club nerazzurro ha deciso di affondare su un pezzo da novanta che era svincolato, John Stones. Il difensore, uno dei migliori dell'Inghilterra al Mondiale, firmerà un biennale da 4 milioni di euro a stagione.
L'arrivo di Stones a Milano è previsto per domani per le visite mediche e la firma sul contratto. "I nerazzurri continuano comunque a monitorare il difensore argentino del Tottenham Romero (28), anche se la richiesta degli Spurs è ritenuta ancora troppo alta dall’Inter", sottolinea Libero.
(Libero)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Inter, tesoretto intatto: dove verrà destinato? Jones pista ancora calda, l'esterno...
Rassegna stampa
Repubblica - Retroscena su Mancini, ecco cosa ha detto Marotta in Consiglio Federale
Mercato Inter
Stones, domani le visite mediche. L'Inter lo ha convinto con una necessità. Fattore Akanji?
Mercato Inter
GdS - L'Inter sa cosa vuole coltivare 'nel suo giardino'. E la strada maestra...
Rassegna stampa
Italia a Mancini, Dimarco non sicuro del posto: ecco perché. Riferimento Barella. Esposito...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti