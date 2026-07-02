FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sportitalia / Inter-Khalaili, accordo di 5 anni: “Apprezza il progetto e la prospettiva di…”

calciomercato

Sportitalia / Inter-Khalaili, accordo di 5 anni: “Apprezza il progetto e la prospettiva di…”

Sportitalia / Inter-Khalaili, accordo di 5 anni: “Apprezza il progetto e la prospettiva di…” - immagine 1
Intesa tra la società nerazzurro e l'entourage del calciatore israeliano: si tratta con il club belga, proprietario del cartellino
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter accelera per Anan Khalaili. Il club nerazzurro ha scelto il classe 2004 israeliano dell’Union Saint-Gilloise per rinforzare la fascia destra, orfana di Dumfries e a caccia di un titolare designato dopo il voltafaccia di Palestra.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Sportitalia rivela che il c’è l’accordo tra l’Inter e l’entourage di Khalaili per un contratto di 5 anni.

Sportitalia / Inter-Khalaili, accordo di 5 anni: “Apprezza il progetto e la prospettiva di…”- immagine 2
Getty Images

“Anan Khalaili apprezza il progetto sportivo dell’Inter e la prospettiva di raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries”.

Trattativa in corso tra l’Inter e l’Union SG, con le due società in contratto diretto per trovare l’intesa.

Leggi anche
Pedullà: “Retroscena Inter-Chalobah: Ausilio lo vuole dai tempi di Lukaku”
Romano – Inter, contatti in corso con Chalobah: c’è l’apertura totale, il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA