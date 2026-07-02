L’Inter accelera per Anan Khalaili. Il club nerazzurro ha scelto il classe 2004 israeliano dell’Union Saint-Gilloise per rinforzare la fascia destra, orfana di Dumfries e a caccia di un titolare designato dopo il voltafaccia di Palestra.
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Sportitalia / Inter-Khalaili, accordo di 5 anni: “Apprezza il progetto e la prospettiva di…”
Intesa tra la società nerazzurro e l'entourage del calciatore israeliano: si tratta con il club belga, proprietario del cartellino
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Sportitalia rivela che il c’è l’accordo tra l’Inter e l’entourage di Khalaili per un contratto di 5 anni.
“Anan Khalaili apprezza il progetto sportivo dell’Inter e la prospettiva di raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries”.
Trattativa in corso tra l’Inter e l’Union SG, con le due società in contratto diretto per trovare l’intesa.
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