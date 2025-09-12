Inter, su Akanji c’è già un’intenzione chiara in vista della prossima estate

La formula con cui l'Inter ha chiuso l'arrivo di Akanji questa estate impone altre riflessioni. Il prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di vittoria dello scudetto, dà la possibilità di trattenerlo a Milano senza neanche trattare con il Manchester City. Ma qual è l'intenzione del club nerazzurro? La rivela il Corriere dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti:

"L’ultima operazione, chiusa sul gong della finestra estiva, ha portato alla corte di Cristian Chivu un profilo di esperienza come Manuel Akanji, ma soltanto al posto di Benjamin Pavard, che nel frattempo ha lasciato Milano per trasferirsi a Marsiglia. Le aspettative sullo svizzero sono alte, l’intenzione di riscattarlo a fine stagione esiste, ma il suo apporto potrebbe non bastare", spiegano dal giornale nel sottolineare l'intenzione di chiudere anche altre trattative in entrata.